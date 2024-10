Rubavano merce nei supermercati della Val di Non, denunciati

I carabinieri di Cles hanno denunciato per furto e ricettazione sei cittadini di origini rumene, tre uomini e tre donne, arrivati in Trentino per lavorare come stagionali nel settore agricolo. Nel tempo libero - soprattutto nei giorni di pioggia in cui il lavoro nei campi veniva interrotto - i raccoglitori avrebbero rubato prodotti di ogni tipo nei supermercati e negli esercizi commerciali della Val di Non.

Qualche giorno fa - informa l'Arma - le sei persone sono state colte in flagranza subito dopo aver rubato diversi prodotti in un noto supermercato di Cles. A seguito di una perquisizione nel domicilio i militari hanno trovato oggetti di ogni tipo, dagli alimentari ai cosmetici, per un valore complessivo di oltre 3.000 euro. I carabinieri del nucleo radiomobile di Cles, che hanno analizzato le immagini delle videosorveglianze degli esercizi pubblici della zona, sono ancora oggi impegnati nell'individuazione dei supermercati e dei negozi in cui i sei lavoratori stagionali hanno fatto la spesa gratis per restituire loro i prodotti.

Le sei persone sono state denunciate per ricettazione e per furto continuato alla Procura della Repubblica di Trento.





