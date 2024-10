Peterlini rompe il tabu, 'piena libertà alla scuola italiana'

Il docente universitario ed ex senatore Svp Oskar Peterlini rompe con un tabu. "Sono maturi i tempi di lasciare alla scuola italiana piena libertà di organizzarsi nel miglior modo utile per poter educare gli alluni nelle lingue e in particolare anche nel tedesco, con modelli d'immersione o di scuola bilingue secondo proprie scelte", afferma.

"Gli italiani - prosegue - devono poter imparare il tedesco a scuola con i metodi più moderni. Non solo dovrebbe essere concessa loro questa libertà, ma dovrebbero anche essere pienamente sostenuti in quest'obiettivo. Se fosse possibile organizzare le scuole italiane in modo che i bambini e i giovani italiani possano imparare il tedesco in modo adeguato, cesserebbe anche la pressione sulle scuole tedesche che oltre agli stranieri è tema di discussione".

Secondo l'ex senatore, "la Svp e la giunta provinciale hanno finora impedito tutti gli sforzi da parte italiana a favore dell'insegnamento immersivo e per una scuola bilingue o trilingue, o li hanno limitati a esperimenti scolastici su piccola scala, per la preoccupazione di infrangere l'art. 19 dello Statuto di autonomia".



