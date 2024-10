Operativa la stazione di soccorso in piazza Verdi a Bolzano

Questa mattina è entrata ufficialmente in funzione la nuova stazione di soccorso in piazza Verdi a Bolzano. D'ora in poi, durante il giorno, sarà presente un'ambulanza in stazionamento fisso per ridurre significativamente i tempi di intervento nel centro abitato. Il servizio sarà gestito congiuntamente dalla Croce Bianca e dalla Croce Rossa. Quanto sia importante l'ambulanza aggiuntiva in Piazza Verdi è emerso già oggi, poco dopo l'inizio del servizio.

La nuova unità è stata chiamata alle 8:30 per un incidente sul lavoro in via Mayer Nusser ed è riuscita a raggiungere il luogo dell'intervento in brevissimo tempo.

Un ulteriore stazione di soccorso vicino al centro storico era prevista da anni nei piani dei servizi di emergenza e del Comune di Bolzano. Con l'edificio dell'ex-distributore in piazza Verdi è stato trovato un immobile adatto, dove d'ora in poi sarà operativa un'ambulanza dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 19:00, e si occuperà degli interventi di emergenza nel centro storico e nella parte nord della città. Il servizio sarà gestito a turno mensilmente dalla Croce Bianca e dalla Croce Rossa.

Per il direttore Ivo Bonamico, che ha seguito il progetto per molti anni, questo è un momento speciale e il risultato di una buona collaborazione tra il Comune di Bolzano, le due organizzazioni di soccorso e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. "Ringraziamo tutti coloro che, negli ultimi mesi, hanno contribuito a realizzare questa struttura così importante. In particolare, il Comune di Bolzano e la Soprintendenza ai beni culturali hanno lavorato in modo rapido ed efficiente, dimostrando il massimo sostegno nella realizzazione di questo progetto", spiega Bonamico.

Marc Kaufmann, primario dell'emergenza medica presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, sottolinea il grande valore aggiunto di questa nuova stazione di soccorso vicino al centro. "Sebbene il centro città sia ben servito dal servizio ambulanze, questa unità aggiuntiva in Piazza Verdi ci permette di risparmiare minuti preziosi in termini di tempi di percorrenza. Soprattutto nelle ore di punta, possiamo raggiungere i luoghi di emergenza nel centro storico o a nord del centro città nel minor tempo possibile, ottimizzando così in modo significativo la catena di soccorso", spiega Kaufmann.



