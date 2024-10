L'estate di San Martino arrivata in ritardo a Bolzano, 24 gradi

E' arrivata in ritardo, ma è arrivata a Bolzano l'estate di San Martino. La massima nel capoluogo altoatesino oggi è stata di 24 gradi. Anche in alta val Pusteria le temperature erano miti, con 19 gradi. Come evidenzia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, i valori attualmente sono tra i sei e gli otto gradi sopra la media pluriennale.

L'autunno in Alto Adige quest'anno finora si è presentato piuttosto umido e fresco, al punto che il 4 ottobre il sindaco di Bolzano ha autorizzato l'attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento. L'estate di San Martino fa però solo una breve visita, già da domani torneranno le nuvole e le temperatura scenderanno di nuovo.



