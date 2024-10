Tir in panne manda in tilt il traffico sull'A22 al Brennero

Un tir in panne ha mandato in tilt il traffico sull'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato. Per poter rimuovere il mezzo pesante, fermo in una galleria a corsia unica a causa di lavori, l'A22 è stata temporaneamente chiusa in direzione nord tra Vipiteno e il valico. Poco fa l'arteria è stata riaperta, ma nel frattempo si è formata una coda di dieci chilometri, con rallentamenti da Bressanone. E' intasata anche la parallela statale del Brennero.





