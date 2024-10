Rossini, 'impegno assunto dal Trentino per azioni sul clima'

Sono stati tre giorni "intensi, con oltre cento delegati a Trento in una conferenza che abbiamo fortemente voluto per l'impegno che il Trentino ha assunto nel cercare di analizzare e trovare soluzioni e linee di azioni per gli effetti di un cambiamento climatico ormai sotto gli occhi di tutti". A dirlo, al termine della terza "Dolomite Conference", è stato l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini.

"Il Trentino è impegnato, in tutti i fronti: dall'energia alla mobilità. Questa conferenza ci aiuta a riflettere su quanto sta emergendo in termini di idee e di progetti nel mondo per poi darne applicazione completa", ha quindi precisato Rossini.





