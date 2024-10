Kompatscher a Bari per il Festival delle Regioni

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e l'Amministrazione provinciale prenderanno parte, da oggi a martedì 22 ottobre, al 3/o Festival delle Regioni e delle Province autonome, in programma a Bari, dal titolo "La Regione del futuro tra digital e green: quali competenze per azzerare le distanze?".

Il presidente della Provincia prenderà parte alla cerimonia d'apertura, domenica alle 18 al Teatro Puccini, alla quale sarà presente, accanto al sindaco di Bari Vito Leccese, al presidente e al vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga e Michele Emiliano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Kompatscher parteciperà quindi a due "talk".

Lunedì 21 ottobre, dalle 17.10 al Teatro Margherita, sarà tra i relatori del VisioMeeting 3 dal titolo "Prepararsi ai mestieri del futuro", con la partecipazione di diversi assessori regionali, manager e responsabili di organizzazioni giovanili e del mondo dell'innovazione.

Martedì 22 ottobre alle 11 al Teatro Puccini il presidente Kompatscher parteciperà infine a "Azzeriamo le distanze: le nuove competenze per la Regione del futuro", talk introdotto dall'ex ministra Paola Severino (presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione), con Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, e Francesco Silvestro, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Al Villaggio delle Regioni, aperto da oggi a martedì 22 ottobre, in piazza del Ferrarese, la Provincia autonoma di Bolzano sarà presente con uno stand nel quale racconterà l'autonomia e il territorio. Il 22 ottobre, nel cosiddetto "Spazio IA", sarà di scena Informatica Alto Adige: alle 10 Luca Bellettati illustrerà come migliorare ed efficientare i servizi della pubblica amministrazione attraverso strumenti di artificial intelligence e le fonti dati a disposizione dei dipendenti e del cittadino; alle 11 Thomas Quetri presenterà un'esperienza immersiva del territorio tramite mappa 3D interattiva per consultazione e fruizione di servizi, simulazione situazioni attraverso predizioni future (traffico, smottamenti, piene di fiumi, percorso più veloce verso una meta, etc.).



