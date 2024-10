'Il suo conto è stato hackerato', 50enne denunciato per truffa

I carabinieri hanno denunciato un 50enne di Brindisi per una truffa telefonica ai danni di un 44enne di Bronzolo. L'episodio è avvenuto ad inizio estate, quando l'altoatesino è stato contattato telefonicamente da un presunto operatore bancario che, con un sofisticato modus operandi, è riuscito a ottenere l'accesso al conto corrente dell'interessato. Fingendo di voler proteggere il patrimonio della vittima da presunte attività non autorizzate, il truffatore ha manipolato il titolare del conto affinché aprisse un nuovo conto bancario e vi trasferisse 10.000 euro. La vittima ha interrotto ulteriori operazioni e ha contattato tempestivamente la propria banca, ha evitato perdite aggiuntive.

La denuncia sporta presso il Comando dei Carabinieri di Bronzolo ha consentito di avviare complesse attività di accertamento, riguardanti sia le utenze telefoniche utilizzate dai malfattori sia i flussi finanziari indirizzati verso conti correnti esteri. Grazie alla collaborazione con le autorità competenti, sono stati eseguiti approfonditi controlli incrociati che hanno portato al deferimento in stato di libertà dell'indagato, un cinquantenne residente nel brindisino, già noto alle forze dell'ordine.



