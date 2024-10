Ghezzi (Atm),'limitare arrivo di auto private,uccidono le città'

La situazione sulla mobilità in Italia è "a macchia di leopardo: ogni città decide per sé e non c'è una modalità omogenea di affrontare il problema. Gli investimenti da fare sono su rotaia e, dove geograficamente impossibile, su gomma (come autobus), ma bisogna anzitutto limitare l'arrivo di automobili private, la maggior parte delle quali con una sola persona a bordo, che uccidono le nostre città". Lo ha detto, a margine dell'incontro dedicato alla mobilità della "Dolomite Conference" di Trento, la presidente dell'Azienda di trasporti milanesi (Atm), Gioia Ghezzi.

"Milano ha fatto tantissimo in termini di trasporto pubblico locale negli ultimi anni: l'azienda Atm funziona molto bene e in città ci si muove bene con i trasporti pubblici. Il problema è rappresentato dai due milioni di persone che entrano in città.

In questo caso, c'è un fallimento di sistema sul trasporto pubblico in ingresso perché ci sono ancora troppe macchine che arrivano e non ci sono alti livelli di disincentivi", ha aggiunto.



