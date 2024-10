In Trentino a mezzanotte scatta allerta della Protezione civile

La Protezione civile del Trentino ha diramato un'allerta ordinaria (gialla) valida dalla mezzanotte di oggi alle 24 ore successive in tutto il Trentino.

Secondo le previsioni di Meteotrentino - informa una nota - fino alla serata di oggi le piogge saranno deboli o assenti, mentre dalla notte alle ore centrali di domani sono attese piogge a tratti diffuse e localmente intense. Non è del tutto esclusa, inoltre, la possibilità di temporali isolati. Entro il pomeriggio di domani sono attesi 25-50 millimetri di pioggia, ma in alcune zone, soprattutto settori sudorientali, sono possibili accumuli superiori ai 70 millimetri. Al pomeriggio-sera di domani (venerdì 18 ottobre) e nella notte è previsto un temporale esaurimento delle precipitazioni, ma anche nella giornata di sabato 19 ottobre sono probabili altre precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti soprattutto sui settori orientali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA