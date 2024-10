Undici patenti ritirate nel fine settimana nell'Alto Garda

Undici patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e tre multe. È il bilancio dei controlli portati avanti nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri di Arco, di Dro e di Torbole assieme all'aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Riva del Garda e alla Polizia locale dell'Alto Garda. In totale sono stati controllati 102 veicoli e 128 persone.

Le patenti sono state ritirate a due donne e a nove uomini tra i 25 e i 50 anni che avevano valori di alcol nel sangue superiori ai limiti di legge. Una ragazza è stata sanzionata perché, avendo la patente da meno di tre anni, guidava con tasso alcolemico pari a 0,24 g/l. A ciascuno dei conducenti è stata applicata una sanzione amministrativa di 543 euro.

Le altre due multe sono state comminate a un conducente che percorreva la Gardesana ad una velocità non commisurata alle condizioni del traffico e ad un'altra persona trovata alla guida di un mezzo con copertura assicurativa scaduta ad agosto. In quest'ultimo caso - informa l'Arma - la vettura è stata posta sotto sequestro.



