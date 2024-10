In arrivo la 20/a edizione della fiera 'Fa' la Cosa Giusta!'

Torna, negli spazi espositivi di Trento Expo, "Fa' la Cosa Giusta!", la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. La manifestazione, giunta alla sua ventesima edizione, proporrà generi alimentari e non selezionati per qualità e a garanzia del rispetto dell'ambiente e delle persone in tutta la filiera produttiva. L'inaugurazione è prevista per venerdì 18 ottobre.

Saranno 145 gli espositori presenti, dei quali 42 quelli che propongono i prodotti alimentari, inseriti nel settore biologico all'esterno, e 55 i produttori e le produttrici del settore "ecoprodotti", con proposte che spaziano dall'abbigliamento alla cosmesi, dai detergenti ai complementi di arredo. La provenienza degli espositori è varia: 50 sono realtà provinciali, mentre le altre che arrivano da 15 regioni differenti, con diversi stand da Puglia, Sicilia e Calabria.

La manifestazione prevede anche un ricco programma culturale grazie ai laboratori curati dall'associazione Ortazzo e organizzati all'interno dello stand che la Provincia di Trento ha promosso in collaborazione con il Comune di Trento e il gruppo Clima3T. Le scuole saranno poi protagoniste della fiera, con tre classi delle superiori che visiteranno la mostra mercato guidati dai propri insegnanti e due istituti coinvolti direttamente nel progetto di alternanza scuola-lavoro, al fianco dei volontari.

Tra le curiosità dell'edizione, si annoverano le tele realizzate con le vernici fotocatalitiche dai ragazzi del Liceo Depero, la tradizionale cena con gli espositori e la presentazione del "Cammino delle terre sospese" da parte dell'associazione Destinazione Val di Cembra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA