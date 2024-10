Ein Meer von Toren am Schnalser Gletscher

Ein Meer von roten und blauen Riesenslalomtoren, die so präzise aufgestellt sind, als wären sie die Sonnenschirme eines Strandes an der Adria: Das ist es, was man in diesen Tagen auf dem Gletscher im Schnalstal bewundern kann, wie auch ein Foto dokumentiert.

Vierzig Skiteams unter der Woche und mehr als 60 am Wochenende begeben sich täglich auf 3.200 Meter, um für den bevorstehenden Start der Rennsaison zu trainieren. In der Alpin Arena Schnals sind derzeit auch die Nationalmannschaften von Schweden, der Schweiz, Slowenien und Kroatien sowie das italienische A2-Team zu Gast. Dank der eher kühlen Temperaturen sind die Bedingungen derzeit perfekt. Auf dem Gletscher finden auch Ausbildungs- und Weiterbildungskurse für Skilehrer statt.

Hunderte Tore müssen dann jeden Abend wieder abgebaut werden, damit die Pistenraupen die Piste für einen weiteren Trainingstag präparieren können.



