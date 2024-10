Dolomite Conference: Rossini, cercare azioni concrete sul clima

"L'appuntamento della 'Dolomite conference' ci ricorda l'urgenza di agire: dobbiamo generare progetti per migliorare la sostenibilità ambientale. L'impegno comune deve essere quello di ricercare azioni concrete che possano incidere sul cambiamento climatico". Lo ha detto l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, alla presentazione della terza edizione della "Dolomite conference".

"Da parte nostra c'è un forte impegno anche sul fronte del turismo, per aumentare la sensibilità e l'attenzione all'ambiente anche di chi viene a trovarci per brevi periodi", ha affermato.



