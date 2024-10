Unipol-Teha, cresce il divario nel welfare tra Nord e Sud

Nel 2024 aumenta la divisione tra Nord, Centro e Sud nella capacità di risposta dei sistemi di welfare. È quanto registra lo strumento di monitoraggio del think tank "Welfare, Italia", promosso dal Gruppo Unipol in collaborazione con The European House - Ambrosetti, che valuta sia aspetti legati alla spesa in welfare per politiche sociali, sanità, previdenza e formazione sia aspetti legati ai risultati che questa spesa produce attraverso 22 indicatori.

L'amministrazione territoriale con il punteggio più elevato è la P.A. di Trento (79,7 punti), seguita dall'Emilia Romagna (79,5 punti) e dalla P.A. di Bolzano (78,5 punti). Dal lato opposto del ranking, si posizionano la Basilicata (59,5 punti), la Campania (58,6 punti) e la Calabria (56,1 punti). Il divario tra Regione migliore e peggiori è infatti pari a 23,6 punti (in aumento di 0,7 punti rispetto all'edizione precedente) ed emerge "una costante polarizzazione" nella capacità di risposta delle Regioni.



