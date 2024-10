Le Truppe Alpine celebrano a Bolzano i loro 152 anni

Il 152/o anniversario del Corpo degli Alpini è stato celebrato dal Comando delle Truppe Alpine dell'Esercito a Bolzano il 15 ottobre, data in cui - nel 1872 - fu firmato a Napoli il decreto di costituzione delle prime quindici compagnie dei soldati di montagna italiani.

La cerimonia commemorativa - con la messa e la deposizione di una corona sulla lapide dei Caduti - si è tenuta al Palazzo Alti Comandi ed è stata presieduta dal generale Michele Risi, comandante delle Truppe Alpine, con il presidente della Sezione di Bolzano dell'Associazione Nazionale Alpini Pasquale D'Ambrosio, insieme agli uomini e le donne del Comando da cui dipendono i diecimila militari appartenenti alle brigate Taurinense e Julia - di stanza rispettivamente a Torino e Udine - e al Centro Addestramento Alpino di Aosta.

Il Corpo degli Alpini nasce nel 1872 per difendere le frontiere attraverso unità snelle ma compatte e logisticamente autonome, formate da uomini già abituati alla vita ed alle fatiche della montagna. L'addestramento consiste in lunghe marce in montagna, in condizioni spartane. Il battesimo del fuoco avviene però lontano dalle Alpi: nel 1896 un corpo di spedizione partecipa alla campagna di Eritrea. La Grande Guerra vede migliaia di Soldati di Montagna italiani battersi in prima linea sulle Alpi venete, trentine e friulane in condizioni climatiche e ambientali estreme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA