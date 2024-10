Incendio alla discarica della Maza, in fiamme materiale plastico

Un incendio ha interessato il cantiere di bonifica alla discarica della Maza verso le 2.30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco accanto al Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Riva del Garda, che stanno indagando sulle cause dell'incendio.

In fiamme un cumulo di materiali plastici. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso attorno alle 6.30.

Un secondo allarme è scattato sempre alle 2.30 presso un'isola ecologica nei pressi dell'abitato di Chiarano (Arco).

Sul posto anche in questo caso, oltre ai vigili del fuoco volontari di Arco, il Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Riva del Garda. Da una prima ricostruzione risulta che alcune persone avrebbero gettato nel cassonetto delle ceneri ardenti, provocando così le fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA