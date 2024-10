Gli studenti del Depero coinvolti in un laboratorio per il clima

Diciannove ragazzi e ragazze della seconda A del Liceo artistico "Depero" di Rovereto hanno dipinto dieci tavole con pitture fotocatalitiche biologiche, in grado di assorbire l'inquinamento ambientale. I loro lavori saranno esposti nel weekend alla Fiera Fa' la cosa giusta! Trento, a Trento Expo.

Con il laboratorio di pittura si apre il festival "Il canto della terra", organizzato da Tra le Rocce e il Cielo e dedicato ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità e in programma da giovedì 17 a domenica 20 ottobre con mostre e laboratori, escursioni sul territorio e uno spettacolo che unisce video, parole e musica live.

Giovedì dalle 15 alle 17 in sala Belli, a palazzo Alberti Poja, a Rovereto, gli studenti del Liceo delle scienze umane "Filzi" accompagneranno i curiosi nel mondo del sistema climatico terrestre attraverso semplici esperimenti scientifici pratici e coinvolgenti, per scoprire fenomeni scientifici come l'aumento del livello del mare, della circolazione oceanica e dell'acidificazione degli oceani.

Venerdì 18 ottobre alle 21 allo Smart Lab di Rovereto andrà in scena lo spettacolo ideato da Paolo Fanini "AzioneeReazione", mentre sabato 19 ottobre in Vallarsa ci sarà il laboratorio "Pane allo stecco" e domenica 20 ottobre un'escursione sul percorso "Il respiro degli alberi" a Lavarone con la Sat Vallarsa.

Fino a domenica - informa una nota - alla biblioteca Tartarotti sarà possibile visitare la mostra "Sustainable creations: arte ecologica dai Paesi Bassi", che vede in esposizione le opere di un gruppo di artisti olandesi che invitano alla riflessione sul nostro rapporto con il pianeta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA