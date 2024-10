Aperto info point all'uscita dell'autostrada a Rovereto sud

Autostrada del Brennero ha realizzato un innovativo Info Point all'uscita di Rovereto sud, consegnato ieri ufficialmente all'Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo. Costruito utilizzando materiali e tecnologie green - parte del legname proviene da piante schiantate durante la tempesta Vaia - è pensato per offrire informazioni sul traffico, sugli eventi e i prodotti del territorio. Ma anche per proporre servizi di mobilità alternativa: lasciata l'auto sarà possibile noleggiare bici ed e-bike e proseguire in sicurezza il proprio viaggio sui pedali, grazie al collegamento diretto con l'EuroVelo 7, una delle principali ciclovie europee. Il tutto in uno dei contesti di maggiore rilievo turistico del territorio.

Soltanto dal 2022 al 2023 gli arrivi nell'area della Vallagarina e del Monte Baldo sono aumentati del 19%, addirittura il 29,8% (dati Provincia Autonoma di Trento) se si guarda solo alla componente degli stranieri. Parimenti gli ingressi e le uscite dalla stazione di Rovereto Sud dal 2013 al 2024 sono cresciute del 21%, mentre dal 2023 al 2024 del 2,1%, pari a più di 3,3 milioni di veicoli entrati e usciti da gennaio a settembre.

Per l'ad Diego Cattoni l'Info Point è "uno strumento di promozione e informazione, che riunisce in chiave sostenibile diverse funzioni e che arriva, in ordine di tempo, dopo l'autoparco per gli autotrasportatori, il parcheggio da oltre 200 stalli e l'opera d'arte che caratterizza la stazione autostradale di Rovereto sud, una delle principali della A22". " "Questo progetto - ha affermato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti - è un unicum a livello provinciale ma sicuramente fra i primi anche su scala nazionale". Al taglio del nastro - precisa una nota - hanno partecipato anche il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, e la sindaca di Rovereto, Giulia Robol.



