Giornata Protezione civile, inaugurata la Cittadella alle Albere

Sette riconoscimenti per altrettante figure e realtà "simbolo" dell'impegno, della preparazione e del dono generoso del proprio tempo in favore della comunità. Il Trentino vive oggi la Giornata dedicata al proprio sistema della Protezione civile, istituita dall'Amministrazione provinciale per celebrare 13mila operatori e operatrici (12mila dei quali volontari) che appartengono alle diverse strutture operative. Strutture che si presentano con stand, dimostrazioni adrenaliniche e incontri con il pubblico all'interno della Cittadella della Protezione civile oggi e domani (dalle 9 alle 18) nel parco del quartiere delle Albere a Trento. "Siete il volto migliore della nostra Autonomia" ha osservato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, in occasione dell'inaugurazione.

I riconoscimenti per meriti conseguiti e "per alti atti di coraggio, nell'ambito della protezione civile provinciale e del servizio antincendi" sono stati assegnati a Giovanni Tomasi, tra i fondatori della colonna mobile della protezione civile trentina che fino a pochi mesi fa ha lavorato all'interno dell'Unità logistico-operativa di Lavis, oltre che alla Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco Volontari della Provincia autonoma di Trento ed alle 5 associazioni di Protezione civile convenzionate con il Dipartimento: Comitato provinciale di Trento della Croce Rossa Italiana; Psicologi per i Popoli - Trentino ODV; Protezione Civile A.N.A. Trento - Nu.Vol.A.; Scuola provinciale Cani da ricerca e catastrofe ODV - Trento; Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino.

Intanto, centinaia di persone stanno affollando in queste ore la Cittadella delle Albere, dove particolare attenzione stanno riscuotendo i visori per per immergersi nella realtà virtuale della Protezione civile, nell'ambito del progetto europeo Tracenet; Pompieropoli; la dimostrazione del boil-over con l'esplosione dell'olio bollente al contatto con l'acqua, ma anche la caccia al tesoro dedicata ai più piccoli ed i nuovi elicotteri H125, sui quali sono saliti decine di bambini per mettersi alla cloche, senza dimenticare la simulazione interattiva dello scorrimento dell'acqua per capire la funzione protettiva del bosco. Domenica le attività proseguiranno con nuove attività e la spettacolare simulazione di un soccorso a persone nel fiume Adige (ore 15), a cura del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento (Nucleo Saf, Nucleo Sommozzatori, Nucleo Elicotteri e moto d'acqua), che la popolazione potrà seguire dal ponte antistante il parco delle Albere.



