Atletica: Furlani, 'non cambiare regole, ma sostenere i giovani'

"L'obiettivo deve essere sostenere i giovani quando ci sono, per poter permettere il migliore risultato possibile. Molti poi spariscono quando sono ancora nelle categorie giovanili: non credo ci sia il bisogno di cambiare le regole, ma agevolare i giovani atleti". Lo ha detto il bronzo olimpico di Parigi Mattia Furlani al Festival dello sport di Trento, in merito al dibattito sull'eliminazione della battuta nel salto in lungo.

In relazione al proprio allenamento, Furlani ha parlato dell'intenzione di apportare alcuni cambiamenti nei prossimi anni, iniziando dalla partenza e dai numeri di passi della rincorsa. Il giovani lunghista ha poi ricordato il ruolo della famiglia, in particolare della madre allenatrice, la velocista Khati Seck.



