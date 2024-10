Rapina in un supermercato a Bolzano, sarà espulso

Un cittadino marocchino di 37 anni è stato accompagnato al Cpr di Roma e sarà espulso dopo essere stato fermato a Passo Tubre. L'uomo è accusato di una rapina nei giorni scorsi a un supermercato in via Maso della Pieve, durante la quale aveva minacciato il direttore con un coltello. A luglio ha invece devastato un bar ad Oltrisarco "E' fondamentale che i provvedimenti di espulsione vengano resi effettivi con il concreto allontanamento dal contesto urbano di chi, come in questo caso, rappresenti una concreta ed attuale minaccia alla sicurezza dei cittadini", ha evidenziato il Questore Paolo Sartori.



