Oggi prova d'allarme di protezione civile in Alto Adige

Questa mattina, intorno alle ore 10:10, risuonerà la prova d'allarme di protezione civile, coinvolgendo tutte le 570 sirene dell'Alto Adige, che risuoneranno per un minuto a livello provinciale: si tratta di un un suono di un minuto che si alza e si abbassa senza pause.

Oltre a individuare eventuali guasti tecnici, lo scopo principale della prova è sensibilizzare la popolazione a questo importante segnale di allerta, permettendo a tutti di familiarizzare con questo suono, in caso di reale allarme di protezione civile.

In questi casi di emergenza, ogni persona deve cercare un edificio il più rapidamente possibile, chiudere porte e finestre e spegnere i sistemi di ventilazione. Si deve poi accendere la radio o la televisione, dove viene trasmesso il sistema di informazione alla popolazione. Le informazioni vengono riportate anche sullo schermo televisivo. "Dopo che il sistema di invio dei messaggi push tramite l'app Meteo ha mostrato alcune problematiche, abbiamo lavorato per stabilizzare la struttura informatica", dice Klaus Unterweger, direttore dell'Agenzia per la Protezione Civile: "Tuttavia, poiché nelle ultime settimane non è stato ancora possibile aggiornare completamente il sistema a una piattaforma tecnica completamente nuova, potrebbero registrarsi ancora dei malfunzionamenti". L'allarme di prova della Protezione civile servirà quindi anche a monitorare la qualità dei messaggi push tramite l'app Meteo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA