Il maltempo e le forti piogge stanno causando alcuni disagi in città. É stato chiuso per sicurezza il sottopasso in via Lampi a causa un piccolo allagamento. Lo comunica il Comune di Trento.

In via Venezia - all'altezza di via Corallo, invece - da alcuni tombini esce l'acqua copiosamente ma gli operai di Novareti sono sul posto a gestire la situazione. Il traffico comunque circola regolarmente.



