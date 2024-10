Kompatscher e Fugatti da Meloni, sul tavolo gli statuti autonomi

I presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti, sono da poco giunti a Palazzo Chigi, per incontrare la premier Giorgia Meloni. Lo stesso Kompatscher ha preannunciato questo appuntamento il 4 ottobre in una videoconferenza con i presidenti delle Regioni e Province a statuto speciale, spiegando di essere stato informato dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli che il governo Meloni intende cambiare l'approccio alla riforma degli statuti di autonomia. "La nuova strategia del Governo - come riportato quel giorno sul sito della Provincia autonoma - prevede di introdurre un disegno di legge costituzionale distinto per ciascuna regione a statuto speciale, anziché una proposta unica per tutte le regioni".

"È necessario mantenere la promessa fatta nella dichiarazione di governo di ristabilire l'autonomia e compiere i passi necessari in modo tempestivo", ha affermato Kompatscher in quell'occasione.



