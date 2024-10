In Trentino allerta arancione tra oggi e venerdì

È prolungata l'allerta meteo in Trentino. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta arancione (moderata) valido dalle 14 di oggi alle 12 di venerdì 11 ottobre su tutto il territorio provinciale.

Nel pomeriggio, e soprattutto nella prossima notte, sono attese precipitazioni intense. Entro il pomeriggio di domani sono attesi dai 30 ai 60 millimetri in media di pioggia nelle zone di stau e sui settori occidentali. Valori che potranno risultare più intensi, raggiungendo o superando in alcune zone gli 80-100 millimetri. La fase più intensa è attesa al mattino di domani, quando le intensità orarie potranno a tratti e localmente superare i 15-20 millimetri all'ora, e non è del tutto escluso che possano anche assumere carattere temporalesco, nelle ore centrali di domani quando è atteso il passaggio del fronte freddo.

Fino alla tarda mattinata di domani la quota neve è attesa mediamente oltre i 3.000 metri, ma dalle ore centrali e nel pomeriggio di domani potrà scendere localmente fino a circa 2.200 metri. Al pomeriggio sera di domani è atteso un temporaneo rinforzo dei venti da nord.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA