Il Tunnel del Brennero cresce, ma battuta d'arresto in Germania

Mentre gli scavi per il Tunnel del Brennero proseguono, si registra una battuta d'arresto per la tratta d'accesso in Baviera. Cdu e Csu bocciano infatti il tracciato di 54 chilometri proposto da Deutsche Bahn tra Monaco e Kufstein e pretendono una rielaborazione del progetto con più gallerie e il sottoattraversamento del fiume Inn. Questo farebbe non solo lievitare i costi ma anche allungherebbe i tempi di realizzazione. La galleria dovrebbe entrare in funzione nel 2032, ma la tratta d'accesso in Germania solo dopo il 2050, se Berlino non dovesse dare il via libera entro il 2025, scrive la Tiroler Tageszeitung.

Nel frattempo il traffico merce su rotaia sul Brennero è calato sotto il 27%, scrive il giornale. Un motivo, secondo la ministra all'ambiente Leonore Gewessler, sta nel fatto che il caro energia per i treni è stato più accentuato del caro gasolio per i tir. Sembra perciò lontano l'obiettivo del 40% di merci su rotaia previsto da Vienna per il 2040.



