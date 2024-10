Ascensore di Mesiano, firmato contratto per progetto esecutivo

L'amministrazione comunale di Trento ha firmato il contratto con l'associazione temporanea di imprese costituita da Leitner spa (capogruppo) e Misconel srl per la progettazione esecutiva e la realizzazione de lavori dell'ascensore inclinato che collegherà la città a Mesiano.

L'associazione temporanea di imprese - si legge in una nota - avrà 60 giorni di tempo, fino all'8 dicembre, per consegnare il progetto esecutivo che dovrà essere approvato dalla Giunta comunale. L'inizio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2025.

Due le parti principali dell'opera. La prima consiste nella realizzazione di un ascensore elettrico inclinato, con una cabina dalla capienza di 50 persone in piedi (e con la possibilità di trasporto di persone diversamente abili e di biciclette), che parte dalla stazione di valle in viale Bolognini all'altezza del ponte delle ex Dame di Sion e del liceo scientifico "Galileo Galilei". Il punto di approdo sarà la stazione di monte a Mesiano, vicino al dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Trento. Proprio da lì inizia la seconda parte dell'opera con la realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale di 293 metri, largo quattro metri, che collega la stazione di monte dell'ascensore con via Mesiano all'altezza dell'incrocio con Salita Manci.

Il tracciato dell'ascensore è caratterizzato da un percorso rettilineo, con pendenza media del 54,2% e una lunghezza di circa 161 metri per un dislivello di 76 metri circa. È previsto il funzionamento automatico dell'impianto a chiamata senza la necessità di addetti per l'operatività dell'ascensore. Il tempo di viaggio tra le due stazioni è di 1 minuto e 23 secondi e la potenzialità di trasporto di 537 persone all'ora.



