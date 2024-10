Vernice rossa al Consiglio di Bolzano, 'il sangue di Gaza'

E' confermata la pista pro palestinese per l'imbrattamento con vernice rossa della scalinata del Consiglio provinciale di Bolzano. Come apprende l'ANSA, sul posto sarebbe stata trovata una lettera di rivendicazione, nella quale si parlerebbe tra l'altro del "sangue versato a Gaza e in Palestina". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avvenuta grazie alle telecamera di sorveglianza in piazza Magnago, il gesto sarebbe stato compiuto intorno alla due di notte. Proseguono le indagini della Digos della Questura di Bolzano per risalire agli autori del gesto.





