Varato l'impalcato del ponte sul torrente Cismon a Passo Rolle

È stato gettato l'impalcato del nuovo ponte in acciaio che attraverserà il torrente Cismon, in località Busabella, sul Passo Rolle. Il ponte - si apprende - è costituito da un impalcato in corten a campata unica, con una luce di 35 metri e un peso complessivo di circa 904 quintali. Il costo dell'opera è pari a 6,3 milioni di euro.

"La posa di questa nuova opera rappresenta un tassello importante del più ampio piano di riorganizzazione della viabilità di questo tratto della Strada statale 50, che nei piani dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2025, e più in generale nel piano di potenziamento dei collegamenti sul Rolle.

Il vecchio tratto di strada, spesso colpito da valanghe e da interruzioni, sarà rinaturalizzato, mentre il nuovo tracciato una volta completato sarà più sicuro e funzionale, ridurrà i tempi di percorrenza, migliorando l'accessibilità ai servizi locali e alle destinazioni turistiche", ha spiegato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in visita al cantiere con il sindaco di Primiero-San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli.

L'infrastruttura comprende una piattaforma stradale della larghezza di sette metri, affiancata da due marciapiedi di servizio, ognuno largo 1,50 metri. È già stato inoltre realizzato un sottopasso faunistico. L'intervento fa parte di lavoro di riordino viabilistico che interessa la strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, con un nuovo asse stradale di sviluppo complessivo di 1.543 metri.



