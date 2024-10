Tifo sopra le righe, Daspo e foglio di via per un meranese

Ha prima provocato i tifosi del Palermo durante la partita contro l'Fc Suedtirol e ha poi tentato di alzare le mani contro uno spettatore con il quale aveva avuto poco prima un diverbio. A questo punto sono intervenuti gli steward e la polizia. Lo spettatore, un meranese di 50 anni, con vari precedenti, è stato denunciato per turbativa dell'ordine pubblico, inoltre il questore Paolo Sartori ha emesso un daspo per tre anni e un foglio di via per il comune di Bolzano per la stessa durata.

"E' inammissibile che un evento sportivo possa essere usato come pretesto, da parte di una minoranza di individui, per porre in essere atti di violenza che mettono a repentaglio la sicurezza degli spettatori", ribadisce Sartori. "Quello che è avvenuto lunedì scorso allo Stadio Druso ha creato non poca preoccupazione tra chi, sugli spalti, desiderava unicamente trascorrere un pomeriggio in tranquillità a sostenere la propria compagine sportiva. Per questo motivo ho deciso di adottare provvedimenti particolarmente severi. Tali atti di violenza non sono tollerabili, e come tali sono stati considerati e sanzionati."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA