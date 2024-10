Viola il divieto di avvicinamento alla ex, in carcere 35enne

Un 35enne bolzanino indagato per atti persecutori nei confronti della ex è stato arrestato e portato in carcere dalla squadra mobile della questura di Bolzano, che ha dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica.

Nonostante avesse il braccialetto elettronico e fosse già stato sottoposto al divieto di avvicinamento e di contatto nei confronti della ex, il 35enne aveva continuato a perseguitare la donna, presentandosi più volte fuori dal suo luogo di lavoro. Il questore di Bolzano ha avviato nei suoi confronti l'iter finalizzato all'emissione della sorveglianza speciale.



