A Bolzano la manifestazione delle 'Donne in marcia'

È partita da piazza Tribunale alle 11 la manifestazione "Donne in Marcia" (Frauen Marsch).

"Vogliamo la fine del patriarcato perché è tossico e genera violenza. Ci consideriamo femministe intersezionali nella lotta contro abitudini e norme ingiuste e profondamente disumane che portano al sessismo e al femminicidio. Siamo un movimento apartitico, laico e inclusivo. Vogliamo una società giusta per tutt*", scrivono sul loro sito le attiviste.

Tra le richieste politiche avanzate c'è la realizzazione o la messa a disposizione di una struttura a Bolzano adatta a ospitare la Casa delle Donne; la realizzazione di consultori indipendenti e laici su tutto il territorio provinciale; l'accesso gratuito ai metodi contraccettivi; l'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole medie con personale specializzato, professionisti esterni indipendenti; e l'attuazione del Piano d'azione provinciale per la parità di genere, con la messa a disposizione di risorse finanziari.





