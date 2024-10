In Trentino un nuovo piano comunicazione sui rifiuti urbani

Un nuovo piano provinciale di comunicazione in tema di rifiuti urbani che prevede di coinvolgere in maniera capillare, anche attraverso un sito web (rispettailtrentino.it) e una piattaforma online (riacademy.it), tutti i cittadini e tutte le realtà del territorio. Si chiama "Rispetta il Trentino", ed è promosso dall'assessorato all'ambiente della Provincia di Trento e dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa) da oggi e per tutto il 2025.

L'iniziativa - si legge in una nota - nasce in attuazione delle disposizioni del 5/o aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta provinciale.

"Rispetta il Trentino" fa leva sulle cosiddette "3 R": "riduci i tuoi rifiuti", "riusa ciò che hai" e "ricicla più che puoi".

"In Trentino la percentuale di rifiuti riciclati si è assestata su livelli molto alti. Il nuovo piano di comunicazione che prende il via in questo momento, anche con il nuovo sito web e la piattaforma informatica, mira a incentivare abitudini, comportamenti e stili di vita a un consumo responsabile, alla riduzione di rifiuti e ad una corretta differenziata per ridurre il nostro impatto ambientale e preservare il nostro territorio", ha spiegato l'assessora all'ambiente Giulia Zanotelli. "In questo disegno, l'ultimo tassello sarà l'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti che ci consentirà di diminuire drasticamente anche la percentuale di rifiuti residui non riciclabili".

Testimonial d'eccezione dell'iniziativa è la società Aquila Basket, da sempre attenta alle tematiche ambientali.



