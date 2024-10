Easy Toilet, bagni accessibili gratis per persone con disabilità

A Bolzano e Merano adesivi sulla vetrina del locale specificano se i bagni sono accessibili con la sedia a rotelle e quelli non. I Comuni di Bolzano e Merano hanno presentato congiuntamente l'evoluzione del progetto "Nette Toilette Gentile", che espandendosi ha cambiato denominazione in "Easy Toilet". Si tratta di un passo verso il potenziamento dell'inclusione sociale delle persone con disabilità. Avviata nel 2022 dalla Città capoluogo assieme alla Consulta comunale per le persone con disabilità, l'iniziativa è nata con l'obiettivo di facilitare la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità. Il tutto con la collaborazione di esercenti pubblici e commerciali, enti del terzo settore e istituzioni pubbliche, che offrono l'uso gratuito delle proprie toilette alle persone con disabilità, senza obbligo di consumazione.

Inizialmente sostenuto a Bolzano da una quarantina tra esercenti, associazioni ed enti pubblici, il progetto mira ora ad espandersi a livello provinciale con nuovo nome e logo "Easy Toilet". Anche il Comune di Merano, sostenuto dalla cooperativa sociale Independent L e l'associazione Adlatus, ha aderito all'iniziativa, selezionando alcuni esercizi pubblici pronti a partecipare. Stamane in Municipio a Bolzano la presentazione del progetto Easy Toilet da parte dell'Assessore comunale alle Politiche Sociali Juri Andriollo, della Vice Sindaco di Merano Katharina Johanna Zeller e dell'Assessore meranese Stefan Frötscher.



