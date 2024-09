Riforma Statuto, Consiglio boccia la risoluzione della minoranza

Mattinata di discussione sui temi della riforma dello Statuto in Consiglio provinciale a Trento.

Una seduta chiesta dalla minoranza per ascoltare e discutere la comunicazione del presidente Fugatti il quale, in estrema sintesi, ha affermato che il principio dell'intesa rimane centrale, ma nella trattativa con Roma va tenuto conto anche delle esigenze delle altre autonomie speciali che chiedono cambiamenti più ampi degli Statuti.

Al termine della discussione generale - sottolinea una nota - l'opposizione ha presentato una risoluzione (bocciata con 18 no e 14 sì) con la quale si intendeva impegnare la Giunta a far precedere l'intesa a ogni modifica statutaria; a valutare un percorso autonomo delle due Province; ad inserire un passaggio sulle competenze della Regione e a presidiare in modo puntuale l'indipendenza dei percorsi normativi per la modifica degli Statuti da quelli che riguardano l'autonomia differenziata e il premierato.



