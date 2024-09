In Alto Adige un settembre umido

"Settembre è stato un mese umido, soprattutto nel nord e nell'est dell'Alto Adige: in alcune località è piovuto da due a tre volte di più rispetto alla media a lungo termine", riassume il meteorologo Dieter Peterlin, dell' Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione civile . Nel mese di settembre le temperature sono rimaste nella media su gran parte del territorio, leggermente superiori alla media a lungo termine in Val d'Adige. La temperatura più alta è stata registrata il 2 settembre, con 32,8 gradi, nella stazione meteorologica di Gargazzone, la più fredda il 29 settembre a Monguelfo, con meno 1,3 gradi.

"L'evento più rilevante del mese è stato il massiccio fronte freddo registrato il 12 settembre", spiega il meteorologo Dieter Peterlin: "Il limite della neve è sceso fino a 1000 metri in alcune zone dell'Alto Adige orientale. Contemporaneamente un afflusso di aria calda e molto umida dal Mediterraneo ha portato ad un'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna, l'Austria orientale, la Repubblica Ceca e la Polonia".

Nei prossimi giorni le Alpi saranno interessate da masse d'aria umida provenienti dall'Atlantico.



