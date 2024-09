Riqualificato e allargato lo stadio Briamasco di Trento

Terminati i lavori allo stadio Briamasco di Trento, dove nelle ultime settimane è stata effettuata la completa sostituzione del manto erboso da naturale a sintetico ed è stato allargato il campo di gioco per permettere lo svolgimento delle partite della serie B. Le migliorie - informa il Comune - sono state presentate nell'ambito di una conferenza stampa alla presenza della vicepresidente della Giunta provinciale Francesca Gerosa e dell'assessore comunale allo sport Salvatore Panetta. Il costo totale dell'opera è di 1,85 milioni di euro finanziato dalla Provincia con il contributo del Comune, tramite Asis.

In particolare, oltre al manto erboso, è stato effettuato un allargamento del campo a 68 metri, si è provveduto all'arretramento e al rifacimento completo delle panchine e delle poltrone per le riserve e per il quarto uomo, assieme alla realizzazione di un nuovo ingresso dei giocatori in campo, che avverrà da un'uscita centrale e non più laterale. È stata inoltre eliminata completamente la barriera protettiva nella tribuna nord in modo da permettere ai tifosi di avere una visuale completa da ogni postazione.

Sono in ordinazione la palestra di allenamento e al campo per le tattiche di gioco (detto "gabbia"). Si dovranno poi fare lavori di approntamento, che però non influiranno nell'attività sportiva all'interno del campo da gioco.



