Dodici ragazzi senza dimora decorano le panchine di Trento

Dodici ragazzi senza dimora hanno contribuito a decorare tre panchine di piazza Fiera, a Trento, che sono diventate rispettivamente la panchina della pace, la panchina dell'amicizia e la panchina dell'amore. L'iniziativa si è svolta in occasione della 10/a Settimana dell'accoglienza indetta dal Coordinamento nazionale comunità di accoglienza del Trentino Alto Adige e nell'ambito di un patto di collaborazione denominato "Abbellisco la mia città", siglato a seguito di una proposta presentata dai volontari del progetto Tabita, centro di raccolta e distribuzione di beni per persone senza fissa dimora situato in corso 3 Novembre.

Alcuni artisti dello Studio d'Arte Andromeda hanno guidati i dodici ragazzi in un laboratorio di progettazione e li hanno poi seguiti durante tutte le fasi della realizzazione che li ha visti coinvolti per tre giorni di attività pratica.

L'obiettivo del patto di collaborazione - si legge in una nota - è stato quello di rendere le persone senza dimora visibili e parte della comunità e far sentire la propria presenza, spesso ignorata, tramite il mezzo artistico: l'abbellimento di una zona centrale della città ha permesso di imparare a riconoscerli come parte attiva della comunità. Il patto di collaborazione ha visto il coinvolgimento del Servizio Gestione strade e parchi del Comune di Trento e del Servizio Welfare e coesione sociale nonché della Circoscrizione San Giuseppe - Santa Chiara.



