Tschenett, 'Falkensteiner si è comportata correttamente'

"Sigrun Falkensteiner, nella sua funzione di direttrice della direzione scolastica, ha il dovere di indagare su atti illeciti che rientrano nella sua area di responsabilità e che vengono portati alla sua attenzione".

Questo è stato sottolineato da Gustav Tschenett, direttore per l'istruzione e la formazione tedesca in merito al caso della scuola Goethe, dove in un primo momento era prevista un'intera classe di bambini 'non-tedeschi'. "La preside della scuola era stata informata già in estate che la formazione delle classi, così come era stata pianificata e poi attuata, era contraria alle leggi vigenti".

"Questa indicazione non è stata seguita e di conseguenza la formazione delle classi in questione è stata annullata, con la conseguenza che è stato avviato un procedimento disciplinare per chiarire tutti i passi", prosegue Tschenett. "Il procedimento disciplinare chiarirà la portata di tale condotta, né più né meno. La richiesta, in questo contesto, che un funzionario pubblico si dimetta solo perché sta svolgendo correttamente i propri compiti è del tutto infondata. Contraddice tutte le prassi di un sistema giuridico", conclude Tschenett.



