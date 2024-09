Tangenziale Trento, aperta anche la terza corsia del bypass

È stata aperta al traffico anche la seconda corsia in direzione nord della nuova bretella della tangenziale nell'area di Trento, all'altezza dello svincolo verso Ravina. Con l'apertura - informa la Provincia - diventa pienamente operativo il bypass che permetterà l'avvio dei cantieri di messa in sicurezza e riordino infrastrutturale nell'area del nuovo polo ospedaliero e universitario del Trentino, con il rifacimento del ponte sull'Adige e il nuovo svincolo. A regime, la viabilità provvisoria prevede tre corsie di marcia, una verso sud e due verso nord La durata dei cantieri è prevista in circa 3 o 4 anni.

Nell'area interessata dai lavori sono previsti interventi di riordino per un totale di 60 milioni di euro, di cui 5 milioni per il bypass della tangenziale, 16 milioni circa per il nuovo ponte di Ravina e 40 milioni per l'interramento della circonvallazione (con lo svincolo di accesso al nuovo ospedale universitario).

La realizzazione del bypass ha richiesto lo spostamento di tutti i sottoservizi e le reti.



