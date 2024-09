Ruba merce nell'Outlet Center al Brennero, arrestato

I Carabinieri della Stazione del Brennero hanno arrestato un 25enne, accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L'operazione è scattata intorno alle ore 15:30, quando un dipendente di un noto negozio di abbigliamento del centro commerciale DOB, ha segnalato la presenza di un ladro intento a sottrarre diversi articoli. I militari sono intervenuti rapidamente, raggiungendo il negozio in pochi minuti.

Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha tentato una fuga a piedi, ma è stato bloccato dai Carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria. Durante il tentativo di fuga, l'individuo ha dapprima minacciato i militari con un sasso per poi opporre resistenza all'arresto, cercando di divincolarsi e aggredendo un carabiniere, che ha riportato lievi lesioni.

L'arresto è avvenuto senza ulteriori incidenti.

I Carabinieri hanno recuperato la merce rubata, composta da vari capi d'abbigliamento di marche prestigiose, per un valore complessivo di circa 1.000 euro. "La nostra presenza sul territorio è costante e mira a garantire la sicurezza di tutti," ha dichiarato il comandante della Compagnia, il Capitano Francesco Lorenzi.



