Oberalp inaugura la nuova sede del marchio Dynafit in Baviera

Oberalp, eader nella progettazione e produzione di articoli per gli sport di montagna con grandi marchi, ha inaugurato a Kiefersfelden in Baviera il nuovo headquarter di Dynafit, il marchio specializzato negli sport di resistenza in montagna, per un investimento di circa 30 milioni di euro. La DynafitSpeed Factory, un edificio futuristico di oltre 10.000 metri quadrati, inaugurato dopo 2 anni e mezzo di lavori. Secondo Heiner Oberrauch, "ogni marchio ha bisogno di una casa, un luogo identitario".

"LaSpeed Factory è l'esperienza del marchio Dynafit al 100% e il luogo perfetto dove tutto il nostro team può avanzare verso il futuro degli sport atletici in montagna. L'immediata vicinanza alle montagne e le postazioni di lavoro moderne sono fonte di grande ispirazione. Con il suo stile essenziale ma innovativo, l'intero edificio si addice perfettamente al nostro marchio. Per noi è un grande piacere far conoscere il dna di Dynafit, con tutte le sue variegate sfaccettature, alle persone che ci fanno visita qui a Kiefersfelden: dagli atleti per gli atleti", dichiara Benedikt Böhm, General Manager di Dynafit.

Christoph Engl, ceo Oberalp Group: "Grazie ai nostri marchi e ai nostri partner di lunga durata, siamo diventati in questi anni leader nel segmento della montagna, e oggi il nostro obiettivo principale è confermare il nostro ruolo nel settore e continuare a far crescere e amare la montagna e le attività sportive ad essa legate, perché diventino espressione dello stile di vita. La scelta di investire e dare ad ogni brand una casa nel mercato più rappresentativo e importante per il marchio stesso rientra nella strategia di Oberalp di diventare un punto di riferimento e di ispirazione, non solo per i nostri clienti ma soprattutto per chi lavora con noi, in tutto il mondo".





