Milano Cortina, parte la corsa per 18.000 volontari

A poco meno di 18 mesi dall'inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono aperte le iscrizioni al Team 26, il programma di reclutamento di volontari dedicato a quanti vogliono vivere in prima persona il più grande evento sportivo al mondo. I volontari ricercati sono circa 18.000 e saranno coinvolti nei luoghi delle gare - compresi Tesero e Predazzo per quanto riguarda il Trentino - e in tutti i siti ufficiali, come i villaggi degli atleti, il Main Media Centre, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti. Per candidarsi è necessario registrarsi sul sito https://team26.milanocortina2026.org/it.

Chi avrà superato la prima fase, sarà invitato a partecipare agli eventi di selezione che si svolgeranno nelle location dei Giochi e, durante la primavera 2025, scoprirà il ruolo che ricoprirà durante lo svolgimento delle competizioni.

I requisiti di base - si legge in una nota - sono quattro: aver compiuto i 18 anni entro il primo novembre 2025, parlare l'italiano e/o l'inglese, partecipare agli eventi di selezione e formazione e dare la propria disponibilità per essere presenti almeno nove giorni non consecutivi durante i Giochi Olimpici o Paralimpici.

Sono sempre quattro le aree di attività previste: hospitality (accoglienza di spettatori e stakeholder, inclusi atleti, media e delegazioni); competizioni sportive (supporto allo staff nelle sedi di gara e di allenamento durante i Giochi); evento (supporto in diversi compiti aiutando i processi organizzativi); lingue (chi ha una competenza linguistica avanzata potrà mettersi alla prova nell'assistenza a partecipanti e spettatori).



