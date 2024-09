Ordine avvocati Trento, presentati i 19 nuovi iscritti

Sono 19 i nuovi avvocati abilitati nella sessione 2022-23 e iscritti all'albo dell'Ordine, nel foro di Trento. La cerimonia di presentazione è avvenuta questa mattina nella sala della Corte d'assise del Tribunale di Trento.

"Negli ultimi anni, la nostra professione ha perso attrattiva e prestigio sociale, e assistiamo a un continuo calo dei praticanti e di chi poi sosterrà l'esame di abilitazione (abbiamo perso circa un terzo in pochi anni). Ciò è fisiologico anche in relazione al numero degli abilitati negli ultimi anni, anche se sul nostro territorio il numero di iscritti è rimasto sostanzialmente uguale. Con questa professione abbiamo l'onore di incidere nella vita delle persone, rimanendo fedeli sempre alla legge e al nostro mandato", ha detto il presidente dell'Ordine, Antonio Angelini.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche il presidente della Corte di appello di Trento, Eugenio Gramola, il presidente del Tribunale, Luciano Spina, e la vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Patrizia Corona.

Al termine sono state consegnate le onorificenze per i 40 anni di iscrizione all'Ordine, con la consegna del "Micheletto d'oro", e un riconoscimento per 50 anni di attività.



