Avio, denunciati dai carabinieri per ricettazione di un'auto

I carabinieri di Rovereto hanno denunciato due cittadini di origine magrebina per ricettazione di un'autovettura risultata al centro di una truffa perpetrata in Francia.

Secondo la ricostruzione dei militari, nei giorni scorsi in una cittadina nel cuore della Loira ha avuto luogo una compravendita tra privati di un'autovettura dal cospicuo valore economico. Al momento della consegna del veicolo, l'acquirente ha saldato la somma pattuita con un assegno circolare, ritirando il mezzo con relativa documentazione di acquisto. A seguito di accertamenti bancari in sede di riscossione, l'assegno si è pero rivelato scoperto. Per questo motivo la persona offesa ha sporto denuncia alle autorità francesi. Essendo ancora attivo il sistema di rilevamento Gps sul veicolo, il cittadino francese è riuscito a tracciare la posizione: l'auto si trovava ad Avio, nel basso Trentino.

Il venditore, assieme a tre compagni di viaggio, è quindi partito alla volta del Trentino. Arrivato ad Avio - informa l'Arma - ha trovato il mezzo in ottime condizioni in una zona centrale del paese e ha subito allertato i carabinieri. Sul posto è intervenuta la radiomobile dei carabinieri di Rovereto, che hanno avviato gli accertamenti che hanno poi consentito di individuare due uomini quali possessori del veicolo. Sono state ritrovate le chiavi e i documenti di compravendita. Uno dei due uomini identificati risultava acquirente per mano di un venditore di una concessionaria francese al quale aveva pagato in contanti la somma prevista, senza però riuscire a documentare il passaggio monetario e senza aver ancora perfezionato l'immatricolazione del veicolo.



