Dolomiti Ambiente,piano per potenziare pulizia stradale a Trento

Dolomiti Ambiente, su impulso della Giunta comunale di Trento, ha varato un piano per potenziare la pulizia degli spazi pubblici della città che è stato presentato in conferenza stampa dall'amministratore delegato di Dolomiti Energia Stefano Granella e dal direttore di Dolomiti Ambiente Andrea Miorandi.

È previsto in particolare il rafforzamento del servizio di spazzamento e lavaggio strade. "Aumentiamo in modo importante la forza lavoro, soprattutto nel fine settimana", ha spiegato Miorandi. Le squadre di Dolomiti Ambiente sono state potenziate con otto addetti alla pulizia aggiuntivi. Sono state inoltre acquistate nuove attrezzature: una mini lavastrade elettrica e un motocarro elettrico, entrambi silenziosi e a basso impatto ambientale.

Aumentano anche gli spazzini di quartiere, un servizio, ha spiegato Miorandi, "che è partito in via sperimentale a Gardolo". Ora, oltre che a Meano, saranno attivi anche a Ravina-Romagnano, Mattarello, Sopramonte e Sardagna, per un totale di sei circoscrizioni.

Nel piano di potenziamento della pulizia è compreso anche l'incremento dei cestini stradali nelle circoscrizioni. "Stiamo parlando di circoscrizioni e non di centro storico, che ha necessità diverse", ha specificato Miorandi. Un altro servizio che è stato potenziato è quello degli accertatori ambientali: ad oggi sono sei gli addetti che contrastano l'abbandono di rifiuti, la raccolta differenziata non corretta e l'esposizione dei contenitori in luoghi o giorni diversi da quelli stabiliti.

Nel piano sono previsti anche nuovi servizi, come quello dello spazzino delle aiuole.



