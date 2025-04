30enne trovata morta in un appartamento a Merano

Una donna di 30 anni è stata trovata morta in un bed and breakfast in via Portici a Merano.

Per il momento sembra che si possa escludere la responsabilità di terzi. L'allarme è stato lanciato dal fidanzato ieri mattina, perché la giovane meranese non rispondeva al telefono. Sul posto sono intervenuti la Squadra mobile e la Scientifica. Non sono state trovate tracce di violenza. Per stabilire l'esatta causa di morte la Procura di Bolzano ha disposto l'autopsia con l'esame tossicologico.



