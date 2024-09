Bolzano, via libera alle convenzioni per gli studentati

La giunta comunale di Bolzano ha autorizzato la stipula di due convenzioni per la realizzazione di due studentati nella zona produttiva di Bolzano. Le convenzioni saranno stipulate con la società Habitat S.p.a. per un immobile sito in viale Druso - angolo piazza Adriano per la realizzazione di 210 posti letto e con la società Demeter S.r.l.

per un immobile da realizzarsi in via Siemens - angolo via Volta per la realizzazione di 370 posti letto.

Il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ed il suo vice Stefan Konder hanno chiarito che le convenzioni in questione prevedono il divieto di mutare la destinazione dell'edificio per almeno 20 anni con annotazione del relativo vincolo di destinazione nel libro fondiario. Per l'immobile di viale Druso, l'obiettivo è arrivare ad avere a disposizione i posti letto a partire dal prossimo anno accademico 2025-'26, mentre per l'immobile di via Siemens per l'anno accademico 2026-'27. Il prezzo massimo a posto letto dovrà essere di 600 euro al mese, così la Giunta comunale.



