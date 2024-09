I Verdi in assemblea a Merano discutono sul ruolo dei comuni

Si è tenuta quest'oggi a Merano l'assemblea provinciale dei Verdi Grüne Vërc, dal titolo "Verde fa la differenza". Un'occasione di incontro per discutere del ruolo fondamentale che viene svolto a livello politico nei comuni. Per i Verdi è necessario affrontare la questione del caro vita, della crisi abitativa, della costante pressione sulla qualità di vita che arriva da uno sviluppo turistico sfrenato.

"Le decisioni locali formano la base della fiducia nella democrazia", spiega Elide Mussner, co-portavoce dei Verdi Grüne Vërc. Mussner sottolinea che proprio a livello comunale vengono poste le basi per il futuro. "Le persone si sentono insicure, perché hanno la sensazione che le risposte alle loro domande non stanno arrivando, eppure è proprio questo il compito della politica: decidere. Non decidere significa stagnazione, ed è benzina sul fuoco delle destre, che propagano soluzioni semplici a problemi complessi, che non hanno ritegno a parlare di isteria climatica mentre nostri vicini vengono allagati." L'assemblea ha offerto una piattaforma per consigliere e consiglieri comunali verdi da tutta l'Alto Adige. "Paul Rösch, ex sindaco di Merano, ha dimostrato cosa possono fare i Verdi quando sono al governo: una politica inclusiva, senza barriere etniche e orientata ai bisogni della popolazione", è stato detto oggi.

Per Chiara Rabini, assessora comunale di Bolzano, "i processi partecipativi sono essenziali: le persone hanno il diritto di essere ascoltate e le amministrazioni il dovere di ascoltare".

"Il nostro obiettivo in questo momento è chiaro: sostenere i comuni nella loro funzione di catalizzatori del cambiamento, per una transizione sociale ed ecologica che non lasci indietro nessuno," ha aggiunto il co-portavoce Luca Bertolini. "I piccoli e grandi centri hanno un ruolo decisivo nel costruire un futuro più equo, dove la giustizia sociale e ambientale camminano di pari passo, non possiamo piu rimandare e questo sarà il nostro obiettivo in vista delle prossime elezioni comunali," ha concluso Bertolini.



